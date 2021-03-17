الشروع ببناء مشروع سكني في نينوى

2021/03/17 | 10:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلنت هئية استثمار محافظة نينوى عن الشروع ببناء مشروع جديد يضاف الى رصيد محافظة نينوى لمشاريع حل ازمة السكن في المحافظة .وقال مدير استثمار نينوى المهندس مصعب عبدلله للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان " هيئة الاستثمار شرعت ببناء مشروع مجمع (جوهرة )السكني بعد منح رخصة استثمارية رقم (105) لإنشاء هذا المجمع السكني على الأرض التابعة لمعمل الألبسة الولادية بالموصل"مضيفا ان"المشروع سيقام على مساحة تقدر ب 36 دونما"واشار الى ان " مشروع جوهرة السكني يأتي ضمن المشاريع السكنية لحل ازمة السكن التي تمر بها محافظة نينوى "/انتهى

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