محكمة الجنايات الثالثة في نينوى تصدر حكما على خمسة موظفين في تربية المحافظة

2021/03/17 | 10:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلن مصدر في شرطة نينوى عن اصدار الحكم بحق (خمسة )موظفين في مديرية تربية نينوى .وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا /ان"محكمة تحقيق الجنايات الثالثة في نينوى اصدرت حكما على خمسة موظفين في تربية نينوى لمدة سنة بتهمة التلاعب بعقد يتعلق بالاليات داخل مبنى المحافظة "/انتهى

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