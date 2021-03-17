"لا شيء يدل على أن فاغنر انسحبت".. تقرير أممي يؤكد أن حظر الأسلحة على ليبيا "غير مجد"

2021/03/17 | 10:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر تقرير من أكثر من 550 صفحة أعده خبراء في الأمم المتحدة ونشر أمس الثلاثاء أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 "غير مجد إطلاقا".

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