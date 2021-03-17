برعاية أميركية.. سياسي لبناني يكشف عن ثلاث اتجاهات لاحياء “داعش” في ثلاث دول

2021/03/17 | 10:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..حذر الكاتب الكاتب والمحلل السياسي اللبناني توفيق ابراهيم، الاربعاء ، من نقل الالاف من عناصر تنظيم “ داعش” الاجرامي إلى الجبال الإيرانية القريبة من طاجيكستان.وقال توفيق في تصريح لـ/المعلومة/، إن “أمريكا تسعى بأي شكل من الأشكال نقل مسلحي داعش إلى الحدود الطاجيكستانية الإيرانية”، مبينا ان “ما يجري من تحركات أمريكية هو إحياء داعش بخطط وثوب جديدة”.واشار إلى أن “امريكا اتجهت الى إحياء داعش في ثلاث اتجاهات اتجاه ذهب نحو شرق الفرات والاتجاه الاخر الحدود العراقية السورية والاتجاه الأخير نحو ايران”.وكان توفيق أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس إشعال حروب في إيران والعراق وسوريا لحماية مصالح واشنطن الخاصة وليس لضمان الاستقرار في المنطقة كما تدعي .



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