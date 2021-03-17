نوافذ من أجل السلام تفتتح أفاقاً واسعة لتطوير المجتمع المدني ومعالجة كافة المشاكل التي تهدد السلم المجتمعي في نينوى

2021/03/17 | 11:00 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نينوى إنطلق مشروع نوافذ من أجل السلام مطلع عام 2020 ليكون أوّل مشروع في نينوى يدرس واقع نينوى قبل وبعد داعش ويؤسس بحوثاً ودراسات يتم نشرها للمجتمع الدولي لتساهم هذه البحوث والدراسات بشكل أساسي في تطوير المجتمع المدني في محافظة نينوى والمساهمة بمعالجة كافة القضايا والمشاكل المتعلقة بتهديد الإستقرار والسلام في نينوى.

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