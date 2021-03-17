ترامب يشجع أنصاره على تلقي اللقاح ضد كوفيد-19

2021/03/17 | 11:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شجع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الثلاثاء أنصاره الجمهوريين على تلقي لقاح ضد كوفيد-19 على الرغم من التحفظات الكبيرة التي يبديها بعضهم.وقال ترامب في مقابلة على شبكة “فوكس نيوز” ردا على سؤال في هذا الشأن “أوصي بذلك، أوصي بذلك … Readmore

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