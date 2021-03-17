2021/03/17 | 11:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ لا تزال العصائر الطازجة تعتبر أكثر فائدة من غيرها، ولا شك أن قيمتها لا مثيل لها مقارنة بالمعلبة.أوضحت اختصاصية التغذية إيرينا بيساريفا لقناة “زفيزدا” الروسية أن الخبراء يفضلون العصائر الطازجة، لأنها سهلة الهضم للغاية، ولا تحتوي إلا على السكريات الطبيعية في تركيبتها.وقالت الخبيرة: “اختاروا الفواكه الطازجة والناضجة فقط للعصير.اغسلوا الخضار والفواكه جيدًا.من الأفضل تناول العصائر الطازجة مباشرة في غضون 15 دقيقة بعد التحضير، وإلا ستفقد قيمة المعادن والفيتامينات في وقت لاحق”.تعتبر طبيبة التغذية العصائر الطازجة من الجزر والملفوف والبقدونس والبرتقال أكثر فائدة.يحتوي عصير الجزر على كمية كبيرة من البيتا كاروتين ويقوي الجهاز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبيرة تغذية تتحدث عن أكثر العصائر فائدة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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