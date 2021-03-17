مبادرة ودية لحلحلة الازمة بين الشرطة والديوانية

2021/03/17 | 11:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عماراطلق مشرف فريق الشباب لكرة القدم بنادي الشرطة ابراهيم سالم، مبادرة محبة وسلام باقامة مباراة ودية لتعزيز العلاقة الاخوية بين ناديي الشرطة والديوانية، بعد الاحداث التي رافقت مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز.وقال سالم في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، إنه" بعد التصعيد الذي صاحب مباراة الشرطة والديوانية، بادر بصفته ممثلاً عن نادي الشرطة، بالتواصل مع رئيس الهيأة الادارية لنادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي، للملمة الموضوع وحلحلة العلاقة المتشنجة بين جمهوري الشرطة والديوانية وابقاء روح المنافسة الودية والاخوية في قادم المباريات التي ستجمع الفريقين في بغداد او الديوانية ".واضاف سالم : " نحن كابناء نادي الشرطة ولاعبين دوليين ولاعبي منتخب وطني، علينا ان نبادر بنشر المحبة والسلام ودفع جميع المنازعات التي تشوه الصورة الجميلة لدورينا"، لافتا الى ان " الجمهور العراقي وخصوصا جمهور المحافظات، يريد كرة قدم ولا يتطلع لرؤيةالصراعات بين الاندية".وتابع سالم ان " الاعلام له دور مهم الان في تهيأة الاجواء وتهدئة النفوس"، مبينا انه" بانتظار الموافقات الرسمية من قبل الادارتين لاقامة اللقاء الودي بين الفريقين".

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