2021/03/17 | 11:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل في ذي قار..معاملات الضمان أبرز الأسباب المركز الخبري الوطني.

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