حرب: قرار مجلس النواب اعتراف رسمي بحلبجة كمحافظة

2021/03/17 | 11:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثمرت جهود كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني عن تصويت مجلس النواب بالإجماع على قرار يدعو فيه الحكومة الاتحادية للإسراع في اكمال الاجراءات القانونية لإعلان محافظة حلبجة.

وحول هذا القرار قال الخبير القانوني طارق حرب خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان هذا القرار هو مهم وملزم للحكومة باعتبار حلبجة كمحافظة وعملية تحويل المدينة من قضاء الى محافظة سليم جدا من الناحية القانونية.

واضاف: ان هذا القرار تترتب عليه اثار قانونية ايجابية كثيرة فالحكومة الاتحادية لاتستطيع اعتبارا من الآن التعامل مع حلبجة كقضاء واي تخصيصات تمنح للمحافظات سيكون لحلبجة حصة فيها كباقي المحافظات.

واوضح: ان رئيس الوحدة الادارية في حلبجة اصبح محافظا بشكل رسمي وهذا القرار يعتبر اعترافاً رسمياً من الحكومة الاتحادية باعتبار حلبجة محافظة وهذا اعتراف رسمي بجميع الاجراءات التي اتخذها اقليم كوردستان لتحويل قضاء حلبجة الى محافظة.

PUKmedia خاص

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