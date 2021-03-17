حلبجة تشكر مجلس النواب

2021/03/17 | 11:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب كل من محافظ حلبجة وقائممقامها عن تقديرهم لموقف مجلس النواب واصداره قرارا يدعو الحكومة الاتحادية للاسراع في اعلان محافظة حلبجة.

وكان مجلس النواب صوت في جلسة عقدها يوم الثلاثاء 16/3/2021، وفي الذكرى الـ 33 لقصف حلبجة من قبل النظام المقبور، صوت بالاجماع على قرار يدعو فيه الحكومة الاتحادية للإسراع في اكمال الاجراءات القانونية لإعلان محافظة حلبجة.

وقال آزاد توفيق محافظ حلبجة في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاربعاء، انه في الذكرى الـ 33 للفاجعة، يوم امس الثلاثاء، عقد برلمان كوردستان جلسة خاصة بحلبجة لبحث عملية الاعمار وتقديم الخدمات فيها، وفي اليوم نفسه تم ابلاغنا بأن مجلس النواب ايضا سيبحث ملف حلبجة في جلسته التي عقدها يوم امس.

واشار الى أن المجلس صوت في جلسته بالإجماع على قرار يدعو فيه الحكومة الاتحادية للإسراع في اكمال الاجراءات القانونية لإعلان محافظة حلبجة، مضيفا "نثمن موقف مجلس النواب ونشكره وهذا الموقف محل تقدير ويعتبر هذا القرار اجمل هدية لحلبجة في ذكرى فاجعتها".

وأضاف محافظ حلبجة، "اشكر النائب بختيار شاويس المتحدث باسم كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني والنائب مثنى أمين عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، حيث قاما بلقاء رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي وبحثا معه بشكل مفصل ملف حلبجة والمشكلات التي تعاني منها، وخاصة اجراءات إعلانها محافظة"، لافتا الى ان الكاظمي كان رده ايجابيا على مطالب النائبين وهذا الموقف محل تقدير واحترام.

وختم بالقول "نشكر مجلس النواب والنائبان بختيار شاويس ومثنى أمين على ما قاموا به حيال حلبجة".

من جانبها أكدت قائممقام حلبجة نوخشة ناصح ان هناك اجراءات تم تنفيذها في اعلان حلبجة محافظة وهناك اجراءات اخرى لم تنفذ.

وقالت نوخشة ناصح في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان الحكومة الاتحادية قامت بإجراءات فيما يتعلق بإعلان حلبجة محافظة، وهذا لا يمكن انكاره، مشيرا الى ان رئيسا الوزراء السابق والاسبق زارا حلبجة وتعاملا معنا كمحافظة، وتم افتتاح عدد من الدوائر الاتحادية في المحافظة مثل مديرية الجوازات والاقامات وحتى لوحات السيارات صدرت باسم حلبجة، كما تم فصل البطاقة التموينية لمواطني المحافظة عن السليمانية.

واضافت نوخشة ناصح "هناك بعض الاجراءات الأخرى وعدد آخر من الدوائر بحاجة الى فتحها في المحافظة، فضلا عن تخصيص موازنة للمحافظة".

وأعربت قائممقام حلبجة عن أملها في "ألا يكون قرار مجلس النواب كما قرارات سابقة دون تنفيذ، نأمل تنفيذ هذا القرار ونشكر مجلس النواب والاعضاء الكورد فيه ممن زاروا حلبجة على قاموا به تحت قبة البرلمان من اجل المحافظة.

يذكر ان يوم امس الثلاثاء 16/3/2021 صادف الذكرى الـ 33 لقصف حلبجة من قبل نظام البعث المقبور في 1988، حيث قامت طائرات جيش الطاغية صدام حسين بقصف المدينة بالاسلحة الكيماوية مما ادى الى استشهاد اكثر من 5 آلاف مواطن خلال بضع دقائق.

وصوت مجلس النواب يوم امس على قرار يدعو فيه الحكومة الاتحادية للإسراع في اكمال الاجراءات القانونية لإعلان محافظة حلبجة.

وكان حكومة اقليم كوردستان قررت في حزيران 2013، إنشاء محافظة حلبجة مقرها مدينة حلبجة وتلحق بها أقضية: حلبجة وشهرزور وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إداريا بمحافظة السليمانية، وقد صدر القرار بشكل رسمي في 13 آذار 2014 وأعلنت حلبجة محافظة رابعة في إقليم كوردستان.

PUKmedia / فائق إيزدي

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