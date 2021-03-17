خبراء من الأمم المتحدة: حظر الأسلحة المفروض على ليبيا “غير مجد إطلاقا”

2021/03/17 | 11:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر تقرير من أكثر من 550 صفحة أعده خبراء في الأمم المتحدة ونشر الثلاثاء أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 “غير مجد إطلاقا”.وقال التقرير الذي وضعه ستة خبراء مكلفين مراقبة حظر الأسلحة إن “الانتهاكات التي ارتكبتها الدول … Readmore

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