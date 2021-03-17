هيومن رايتس ووتش: الجيش المصري هدم أكثر من 12 ألف مبنى منذ 2013 في سيناء

2021/03/17 | 11:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدم الجيش المصري أكثر من 12 ألفا و300 مبنى سكني وتجاري وستة الاف هكتار من المزارع منذ العام 2013 في سيناء حيث يواجه مجموعات إسلامية مسلحة، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.وقال جو ستورك نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال … Readmore

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