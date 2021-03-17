مصرف الرشيد يوجه تحذيراً للمواطنين بخصوص ’’صفحات مزيفة’’ تقوم بعمليات احتيال

2021/03/17 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه مصرف الرشيد الحكومي، الأربعاء (17 آذار 2021)، تحذيراً بخصوص "الصفحات المزيفة"، التي تقوم بالاحتيال على المواطنين.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم): "قد لاحظنا وجود بعض المواقع الالكترونية المدرجة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم بأنها تابعة الى مصرف الرشيد، حيث تطلب هذه المواقع ولغايات مختلفة منها التقدم بطلب القروض او تحديث البيانات، بأن تقوموا بإرسال معلومات البطاقة بما يشمل رقم البطاقة وتاريخ الانتهاء والرقم السري بالإضافة إلى البيانات الشخصية كتاريخ الميلاد ورقم الموبايل".

وأضاف، ان "هذه المواقع تقوم باستخدام تلك البيانات التي تقوم بجمعها في تنفيذ عمليات احتيالية على البطاقة ولغايات غير مصرح بها."

وأكد المصرف على "ضرورة عدم القيام بتزويد أي من المعلومات الخاصة بالبطاقة او بیاناتكم الشخصية لاي موقع الكتروني كان او لأية جهة كانت عدا القنوات الرسمية للمصرف وذلك بما يشمل المراسلات عبر الرسائل النصية او تطبيقات الواتس اب وغيرها، وذلك كون المصرف لن يقوم بطلبها من الزبائن بأي حال من الأحوال ، كما ونرجو منكم القيام بالإبلاغ عن تلك المواقع او الجهات والتحقق منها وذلك بالاتصال مع مركز خدمة الزبائن التابع للمصرف على الرقم 9647904100000".

وأشار إلى أنه "وسوف يقوم بملاحقة تلك المواقع و الجهات من خلال اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة بما يشمل الإجراءات القانونية".

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