الدفاع المدني تنتشل جثة مجهولة الهوية تعود لأيام تحرير الموصل

2021/03/17 | 11:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى، اليوم الاربعاء (17 آذار 2021)، انتشال جثة مجهول الهوية تحت الانقاض في منطقة الميدان بمدينة الموصل القديمة.

وقالت المديرية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرق البحث والانقاذ في مديرية الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثة مجهولة الهوية عبارة عن هيكل عظمي تعود لأيام تحرير الموصل من تنظيم داعش في منطقة الميدان بمدينة الموصل القديمة".

وأضافت، ان "الجثة تم تسليمها الى دائرة الطب العدلي بموجب محضر أصولي".

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