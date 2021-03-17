“مرضى اللوكيميا”: علاج السبرايسل المنقذ للحياة يكلف 800 دولار شهريا .. غير متوفر

2021/03/17 | 11:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف رئيس جمعية اللوكيما في العراق محمد كاظم جعفر ، الاربعاء، ان أحدى العلاجات المنقذة للحياة تصل سعرها إلى 800 دولار شهريا، مؤكدا أنها غير متوفرة حاليا.وقال جعفر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “علاج السبرايسل يصل سعر بيعه للعموم إلى 800 دولار شهريا مما يجعل منه دواءً غاليا على الإطلاق”.وأضاف أن “وزارة الصحة طرحت العلاج الا أن الشركة المصنعة أمريكية وقد انسحبت من العراق”، مشيرا إلى أن “هناك محاولات من اجل الوصول إلى الشركة المصنعة للحصول على الدواء كونه من الأدوية المنقذة للحياة “،ولفت جعفر إلى أن “هناك إجراءات احترازية اتبعتها الجمعية خشية من الاصابة ببعض فيروسات كورونا كفقدان للمناعة”.وكانت جمعية مرضى سرطان الدم اللوكيميا وجهت في وقت سابق، نداء استغاثة عاجل إلى وزارة الصحة وخلية الأزمة الاسراع بتوفير الأدوية المنقذة للحياة، مؤكدة أن ٢٢٥٠ مصابا بالسرطان يواجهون الموت البطيء.



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