الجبوري: السياسيون السنة فقدوا اوراق الضغط وطرح الفدرالية السنية مناورة

2021/03/17 | 11:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، الاربعاء، السياسيين السنة فقدوا اوراق الضغط وما يجري من حديث بشأن الفدرالية السنية هي للمناورة، فيما أشار إلى تسنم البعثيين مناصب مهمة في الدولة ما بعد عام 2003.وقال الجبوري في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان “الكثيرين ممن كانوا في صفوف حزب البعث تسنموا المناصب في نظام ما بعد 2003”.اواضاف ان “البعثيين الشيعة الذين تسنموا مناصب مهمة في الدولة يشكلون خطرا على العملية السياسية اكثر مما يؤثر البعثيين من المكونات الاخرى”.واشار الجبوري الى ان “هناك تخوف من تغول البعث للسيطرة على مناصب سيادية مهمة”، مبينا ان “اوراق الضغط السنية باتت ضعيفة وهو يستخدم للمناورة فقط وان هناك مسافة كبيرة بين السياسي السني والمجتمع السني وهناك عدم شعور بعدم تمثيله لمطالب الشارع”.انتهى/ 25د

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