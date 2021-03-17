لجنة نيابيَّة تكشف أبرز مضامين قانون حرية التعبير

2021/03/17 | 11:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع-وسام الملاكشفت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الأربعاء، عن أبرز مضامين قانون حرية التعبير عن الرأي.وقال رئيس اللجنة النائب ارشد الصالحي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" لجنة حقوق الإنسان أكملت التعديلات كافة على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي" ، لافتاً إلى أن "هناك مقترحات عدة تقدمت بها اللجان الخاصة في مجلس النواب وتم الأخذ بها ".وأضاف، أن" النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي أشار الى أنه لا مانع من عقد ورشة مع عدد من منظمات المجتمع المدني والنقابات لسماع آرائهم مرة أخرى ". وأوضح، أن " أهم النقاط التي تضمنها القانون هو طلب الإذن في التظاهر من الوحدة الإدارية أو الأخبار "، لافتاً إلى أن" رأي اللجنة كان مع إخبار رئيس الوحدة الإدارية للخروج إلى تظاهرة أو اعتصام أما مقترح الحكومة هو طلب الإذن منها ".ولفت إلى أن "اللجنة سوف تعقد الورشة مع منظمات المجتمع المدني في أقرب وقت ممكن"، مرجحاً التصويت على القانون في مجلس النواب خلال الأسبوعين المقبلين.

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