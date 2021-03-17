الدفاع المدني: لم نسجل وقوع إصابات في حريق كمب سارة

2021/03/17 | 11:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكدت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، عدم تسجيل اية اصابات بالحريق الذي اندلع في منطقة كمب سارة.وقال مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان في تصريح أوردته وكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الحريق الذي اندلع في منطقة كمب سارة اليوم مسيطر عليه”، مبينا ان “فرق الدفاع المدني مستمرة في مكافحة الحريق”.واضاف بوهان، ان “الحريق اندلع في مخازن من مادة (السندويج بنل)”، مشيرا الى “عدم تسجيل اية خسائر بشرية، بل اضرار مادية فقط”.واكد بوهان انه “تم محاصرة النيران، وفرق الدفاع المدني تعمل على اخمادها”.



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