البرلمان يخفق في تمرير القانون إزاء احتدام الخلافات بين الكتل حول الفقرات

2021/03/17 | 11:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أخفق مجلس النواب من جديد في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية جراء احتدام الخلاف بين الكتل السياسية حول الفقرات، ليرفع بذلك جلسته التي استمرت إلى وقت متأخر من مساء الثلاثاء إلى الخميس المقبل.

وقال مراسل التغيير في البرلمان إن اجتماع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي برؤساء الكتل السياسية فشل بالتوصل إلى اتفاق بشأن حسم المواد المختلف عليها بقانون المحكمة الاتحادية، مشيرا إلى أن رئاسة البرلمان اتفقت مع القوى السياسية على تأجيل التصويت على القانون إلى الخميس المقبل لإعطاء فرصة للتوصل لاتفاق نهائي حول تمرير القانون وحل الخلافات على فقراته.

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