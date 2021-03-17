منفذ حدودي يضبط حبوب مخدرة بحوزة مسافر

2021/03/17 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت هيئة المنافذ الحدودية اليوم الاربعاء عن ضبط كمية من الحبوب المخدرة لدى احد المسافرين.

وقالت الهيئة في بيان تلقته"السومرية نيوز" ان منفذ زرباطية الحدودي تمكن من ضبط حبوب مخدرة عددها (390 حبة) بحوزة مسافر عراقي قادماً من إيران،حيث تم ضبطه في صالة المسافرين من قبل مفرزة مكافحة مخدرات المنفذ وتمت احالته وفق محضر اصولي الى شعبة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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