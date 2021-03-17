القبض على 7 من مطلقي العيارات النارية في ميسان

2021/03/17 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاربعاء، عن القبض على (سبعة) متهمين اطلقوا عيارات نارية في الهواء بقضاء الميمونة خلال حفل زفاف.

وقالت مديرية الشرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة أمنية مشتركة من قسم شرطة قضاء الميمونة هرعت الى احد الاحياء السكنية اثر سماع اصوات اطلاق نار كثيف تبين في ما بعد ان مصدره احدى حفلات الزفاف".

وأضافت المديرية أنه "تم إلقاء القبض على مطلقي العيارات بالجرم المشهود، حيث تم اقتيادهم الى مركز الاحتجاز بغية استكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

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