خمزيي: هناك تهميش للفنانين المعروفين في كوردستان

2021/03/17 | 11:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الفنان الكوردي المخضرم كريم خمزيى ضرورة ايلاء اهتمام اكثر بالفن والفنانين المعروفين في اقليم كوردستان.

وقال كريم خمزيي في لقاء ملتفز على قناة شعب كوردستان، ان هناك تهميش للفنانين المعروفين، معربا عن امله في ان يكون هناك اهتمام ورعاية بهم، داعيا الجهات المعنية الى عدم تهميش هذه الشريحة من الفنانين لما قدموه من خدمات للفن الكوردي.

وتطرق خمزيي الى الفن في السابق حيث اكد ان الفنان كان يقدم عطاءه بصدق واصالة لا يفكر ماذا سيكون مقابل عطائه ، يعني ما يقدمه هو عصارة كل عطائه وخاصة الفن الغنائي الكوردي القديم هو من الاصالة الفنية العالية، مضيفا كما نلتمسه ظلت اغاني حسن زيرك ومحمد ماملي ، ومزهري خالقي وغيرهم من اصلاء الفن الاصيل باقية لحد يومنا الحاضر.

واشاد بدور المرحوم شيخ عثمان في السليمانية، وحمه حاجي سعيد لدورهما في تسجيل اغانيه ونشرها.

PUKmedia / زيد محمود

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