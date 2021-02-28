PUKmedia ينشر جدول توزيع رواتب الموظفين

وقالت وزارة المالية في بيان: ان استقطاع الرواتب سيكون كما كان في الشهر المنصرم 21% للموظفين و50% للدرجات الخاصة، واول وزارة ستستلم الرواتب هي وزارة الصحة وسيكون توزيع رواتب جميع الوزارات خلال عدة ايام اعتباراً من يوم الخميس 25/3/2021 ولغاية يوم الاربعاء 31/3/2021 وكالتالي:
* يوم الخميس 25/3/2021
وزارة الصحة
وزارة الداخلية
ديوان والوية وزارة البيشمركة
والوحدات 70 و80
وزارة المالية والاقتصاد
قيادة قوات الزيرفاني والدفاع والنجدة
لواء النفط
دائرة الجنسية
* يوم السبت 27/3/2021
وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين
عوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسين
وزارة التربية
* يوم الاحد 28/2/2021
مجلس الاسايش
المجلس العام للآسايش
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
ذوي الاحتياجات الخاصة
مجلس القضاء
وزارة العدل
وزارة الثروات الطبيعية
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
وزارة التخطيط
وزارة الصناعة والتجارة
وزارة النقل والاتصالات
ديوان الرقابة المالية
هيئة حقوق الانسان
هيئة المناطق خارج ادارة اقليم كوردستان
هيئة النزاهة
هيئة البيئة
هيئة الاستثمار
مفوضية الانتخابات
مؤسسة الالغام
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
* يوم الاثنين 29/3/2021
وزارة البلديات
وزارة الكهرباء
وزارة الزراعة والموارد المائية
وزارة الثقافة والشباب
وزارة الاعمار والاسكان
رئاسة اقليم كوردستان
برلمان كوردستان
مجلس الوزراء
* يوم الثلاثاء 30/3/2021
المتقاعدين من البيشمركة
* يوم الاربعاء 31/3/2021
المتقاعدين المدنيين
PUKmedia خاص
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