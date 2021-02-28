PUKmedia ينشر جدول توزيع رواتب الموظفين

2021/03/17 | 11:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن البدء بصرف رواتب موظفي اقليم كوردستان لشهر آذار الحالي 2021، بنفس الالية التي اتبعت خلال الشهر الماضي.

وقالت وزارة المالية في بيان: ان استقطاع الرواتب سيكون كما كان في الشهر المنصرم 21% للموظفين و50% للدرجات الخاصة، واول وزارة ستستلم الرواتب هي وزارة الصحة وسيكون توزيع رواتب جميع الوزارات خلال عدة ايام اعتباراً من يوم الخميس 25/3/2021 ولغاية يوم الاربعاء 31/3/2021 وكالتالي:

* يوم الخميس 25/3/2021

وزارة الصحة

وزارة الداخلية

ديوان والوية وزارة البيشمركة

والوحدات 70 و80

وزارة المالية والاقتصاد

قيادة قوات الزيرفاني والدفاع والنجدة

لواء النفط

دائرة الجنسية

* يوم السبت 27/3/2021

وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين

عوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسين

وزارة التربية

* يوم الاحد 28/2/2021

مجلس الاسايش

المجلس العام للآسايش

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

ذوي الاحتياجات الخاصة

مجلس القضاء

وزارة العدل

وزارة الثروات الطبيعية

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

وزارة التخطيط

وزارة الصناعة والتجارة

وزارة النقل والاتصالات

ديوان الرقابة المالية

هيئة حقوق الانسان

هيئة المناطق خارج ادارة اقليم كوردستان

هيئة النزاهة

هيئة البيئة

هيئة الاستثمار

مفوضية الانتخابات

مؤسسة الالغام

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

* يوم الاثنين 29/3/2021

وزارة البلديات

وزارة الكهرباء

وزارة الزراعة والموارد المائية

وزارة الثقافة والشباب

وزارة الاعمار والاسكان

رئاسة اقليم كوردستان

برلمان كوردستان

مجلس الوزراء

* يوم الثلاثاء 30/3/2021

المتقاعدين من البيشمركة

* يوم الاربعاء 31/3/2021

المتقاعدين المدنيين

PUKmedia خاص

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