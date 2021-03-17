حديث حكومي عن انخفاض معدلات الفقر في العراق

2021/03/17 | 11:42 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

أشرت وزارة التخطيط، انخفاضا في معدلات الفقر بالعراق، وذلك بعد خفض إجراءات فرض حظر التجوال، وعودة ج...

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