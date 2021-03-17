2021/03/17 | 11:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أنجبت امرأة في جنوب فلوريدا تلقت جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا أثناء الحمل، طفلا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا، لتكن بذلك أول حالة في العالم.ووفقا لصحيفة “ذا غاردين” البريطانية، أكد الدكتور بول جيلبرت وتشاد رودنيك أن الأم، وهي عاملة رعاية صحية في الخطوط الأمامية، تلقت جرعتها الأولى من لقاح موديرنا في يناير وهي حامل في الأسبوع 36.وأضاف الباحثان في مقال أن المرأة أنجبت طفلة “نشيطة وصحية” بعد ثلاثة أسابيع.وأشاروا إلى أنهم قاموا بتحليل الدم من الحبل السري للطفلة وتم اكتشاف الأجسام المضادة في وقت الولادة، “وبالتالي، هناك إمكانية للحماية والحد من مخاطر العدوى من فيروس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ولادة طفل يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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