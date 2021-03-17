2021/03/17 | 11:45 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

الأربعاء 17 مارس 2021 | 11:30 صباحاً

| عدد القراءات : 22

هيأة المنافذ الحدودية: ضبط حبوب مخدرة بحوزة مسافر عراقي

تمكن منفذ زرباطية الحدودي من ضبط حبوب مخدرة (390 حبة) بحوزة مسافر عراقي قادماً من إيران، وتم ضبطه في صالة المسافرين من قبل مفرزة مكافحة مخدرات المنفذ، واحالته وفق محضر اصولي الى شعبة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيأة المنافذ الحدودية: ضبط حبوب مخدرة بحوزة مسافر عراقي ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيأة المنافذ الحدودية: ضبط حبوب مخدرة بحوزة مسافر عراقي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).