المتعاقدون والأجراء يغلقون محطة الناصرية البخارية ويوقفون عمل الشركة الرومانية (صور)

2021/03/17 | 11:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تظاهر عدد من المتعاقدين والأجراء اليوميين، الأربعاء، أمام محطة الناصرية البخارية للمطالبة بصرف رواتبهم.

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وقال مراسل "ناس"، (17 آذار 2021)، أن المتظاهرين أغلقوا المحطة ومنعوا الشركة الرومانية من القيام بصيانة الوحدة الأولى لحين صرف رواتبهم المتأخرة منذ 10 أشهر.

وأضاف، أن المتظاهرين بدأوا بالتجمع أمام المحطة في الساعة الخامسة فجراً، وأغلقوا البوابة الخارجية ومنعوا الموظفين والمناوبين من الدخول لها، وهددوا بالقيام بخطوات تصعيدية أخرى ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم المشروعة.

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