الحراك الشعبي في مرحلة ما قبل (ربيع الشباب العربي) الحلقة السادسة عشرة (16/ 18) - حسن خليل غريب

2021/03/17 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب المفهوم الرابعالتمييز بين التبرير على قاعدة نظرية المؤامرة وتشخيص الواقع على قاعدة المؤامرة الفعليةلقد دأبت الأنظمة الرسمية في مواجهة المعارضة الشعبية في الداخل، وتبريراً لممارساتها القمعية، إلى الترويج لنظرية المؤامرة، وهي ذريعة واهية تُسوِّغ فيها الأنظمة لنفسها استخدام كل أنواع الجرائم بحق المعارضة.



ولذلك لا يجوز أن يتساوى الذين يدافعون عن الأنظمة بـ(نظرية المؤامرة)، مع الذين لا يدافعون ......





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