عمليات بغداد: مقتل داعشي وإحباط عملية تسلل ارهابي جنوبي العاصمة

2021/03/17 | 11:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، مقتل عنصر من داعش بإحباط قطعات الجيش التابعة للفرقة 17 تسللا ارهابيا، جنوبي العاصمة.

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