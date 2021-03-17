قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي الذهب يرتفع والفضة والبلاتين يهبطان

2021/03/17 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفع الذهب،الأربعاء، ليحوم قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين، وسط توقعات بارتفاع مستوى التضخم رغم أن التعاملات اقتصرت على نطاق ضيق مع تحلي المستثمرين بالحذر قبل اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر يومين.

وصعد الذهب 0.3 بالمئة في السوق الفورية إلى 1736.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:55 بتوقيت جرينتش وكان قد لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ الأول من مارس آذار عند 1740.90 دولار.

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، ارتفع المعدن الأصفر 0.3 بالمئة إلى 1735.40 دولار.

وربح الدولار للجلسة الرابعة، مدعوما بالعوائد الأمريكية المرتفعة بفضل توقعات بتعاف اقتصادي أقوى بعد حزمة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار وقعها الرئيس الأمريكي لتتحول إلى قانون الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 25.90 للأوقية وفقد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2490.16 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في عام عند 2520.31 دولار أمس، بينما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1207.56 دولار.

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