الرد السريع تقبض على متهم بقضية مخدرات في ميسان

2021/03/17 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الاربعاء، القبض على متهم بقضية مخدرات في محافظة ميسان.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قطعات فرقة الرد السريع بالتعاون مع مفارز مديرية الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من القبض على متهم مطلوب وفق (٢٨) مخدرات في قلعة صالح بمحافظة ميسان".

واضاف البيان انه "تم الاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه اصوليا".

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