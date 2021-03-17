2021/03/17 | 12:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل طعنها بقرار الإفراج الصادر بحقِّ المُدير العامِّ الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) في قضيَّـة منح قرضٍ بدون ضماناتٍ كافيةٍ.وذكرت الهيئة في بيان، تحدثت فيه عن تفاصيل الطعن الذي قدَّمته على قرار الإفراج الصادرعن محكمة جنايات الكرخ/الهيئة الأولى، حيث أفادت بـ “عدم قناعتها بالقرار القاضي بالإفراج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: صدور قرار بسجن مدير احد المصارف السابقين) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: صدور قرار بسجن مدير احد المصارف السابقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).