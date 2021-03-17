2021/03/17 | 12:17 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 17 مارس 2021 | 12:10 مساءً | عدد القراءات : 14

البجاري: وجود تقارير لمواقع ملوثة إشعاعيا في البصرة

أكدت الأمين العام لحركة بلادي الوطنية النائب زهرة البچاري" ان التقارير المخيفة لإعداد المواقع الملوثة إشعاعيا في محافظة البصرة تتطلب جهدا كبيرا لمعالجتها والوقوف على أسباب الإهمال والتلكؤ في التخلص من المصادر المشعة في مناطق المحافظة التي يتعرض أبناؤها للقتل والسرطان .

وقالت في بيان صحفي : انه من خلال زيارتها لمقر الهيئة الوطنية لمعالجة المصادر المشعة " وردت معلومات وتقارير مخيفة عن حجم المناطق التي تحتاج معالجة والتي تعرضت لتلوث بيئي وإشعاعي وما زالت تتعرض خصوصا في محافظة البصرة من جراء الحروب التي مرت عليها المحافظة إضافة إلى تلوث المحافظة من مصادر الإنتاج النفطي مما تعرض أبناء المحافظة إلى إصابة الآلاف بأمراض السرطان .

وتابعت البچاري " تدقيق المناطق المشعة والتي تعرضت سابقا للقصف الجوي إبان حروب النظام السابق أو من خلال دخول الأجهزة الخاصة بالأعمال النفطية والاستخراج " لافتة الى ضعف إجراءات هيئة المنافذ الحدودية والكمارك بمتابعة أجهزة الفحص الخاصة بالإشعاع ومتابعة المدد المسموحة ببقاء الأجهزة داخل العراق ، وسبل إعادة تصديرها لانتهاء المدد وخطورتها .

وشددت " على ضرورة استمرار تحديد المناطق التي تعرضت للاشعاع ومعالجتها حفاظا وحرصا على المواطنين

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