2021/03/17 | 12:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعةتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، صوب ملعب “أليانزا أرينا”، لمتابعة المباراة المرتقبة بين بايرن ميونخ الألماني، ضد لاتسيو الإيطالي، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة لا تحتمل المفاجآت.فاز بايرن ميونخ في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو 4-1، وجاءت أهداف النادي البافاري عن طريق ليفاندوفيسكي، موسيالا، وساني، إلى جانب لاعب لاتسيو أكيربي بالخطأ في مرماه، بينما سجل للفريق الإيطالي كوريا.ويأمل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، هانز فليك، تعميق جراح لاتسيو بالمزيد من الأهداف، وحسم النتيجة مبكراً، خوفاً من تحقيق أية مفاجآت من الجانب الإيطالي، الذي سيخوض المواجهة ولا بديل أمامه سوى تحقيق انتصار عريض، من خلال تسجيل 3 أهداف أو أكثر، لإنعاش أماله في التأهل إلى الدور ربع النهائي.وحقق بايرن ميونخ الفوز 4 مرات، وتعادل مرة، وخسر أخرى في آخر 6 مباريات بكل المسابقات، ويتصدر ترتيب الدوري الألماني.وفاز لاتسيو في آخر مباراة في الدوري الايطالي على كروتوني 3-2، ويحتل الفريق حالياً المركز السابع في الدوري الإيطالي.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايرن ميونخ يستضيف لاتسيو في دوري الابطال) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايرن ميونخ يستضيف لاتسيو في دوري الابطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).