2021/03/17 | 12:18 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: إحباط عملية تسلّل لعناصر "داعش" جنوبيّ بغداد) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: إحباط عملية تسلّل لعناصر "داعش" جنوبيّ بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).