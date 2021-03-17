قرار قضائي بحبس أحد مدراء المصارف

2021/03/17 | 12:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الاربعاء، عن تفاصيل طعنها بقرار الإفراج الصادر بحق المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة (TBI) في قضيـة منح قرض بدون ضمانات كافية.

وقالت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (17 آذار 2021)،ان "تفاصيل الطعن الذي قدمته على قرار الإفراج الصادرعن محكمة جنايات الكرخ/الهيئة الأولى، أفادت بعدم قناعتها بالقرار القاضي بالإفراج والصادر عن المحكمة فقررت الطعن به أمام محكمة التمييز الاتحادية".

واضاف البيان، ان "محكمة التمييز الاتحادية، قررت قبول الطعن المقدم من قبل الهيئة، مقررة إعادة القضية إلى محكمة الجنايات".

واوضح، ان "محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الأولى، واتباعا للقرار التمييزي الصادر بناء على الطعن المقدم من قبل الهيئة أصدرت حكما غيابيا جديدا يقضي بالسجن مدة سبع سنوات بحق المدير العام الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI)".

واشار البيان، الى أن "تفاصيل القضية، التي سبق أن حقـقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، تمحورت حول المخالفات التي تضمنها القرض الممنوح لأحد زبائن المصرف وقت شغل المدان مسؤولية إدارة المصرف"، مبينا انها "قادت التحقيقات التي أجرتها الهيئة حينها إلى أن القرض منح بدون ضمانات كافية".

N.A

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