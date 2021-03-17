بمشاركة 30 نادياً.. دوري الدرجة الاولى السلوي ينطلق قريباً

2021/03/17 | 12:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداعلن الاتحاد العراقي بكرة السلة، انطلاق دوري الدرجة الاولى قريباً وبمشاركة 30 نادياً.وذكر بيان عن اتحاد السلة تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة حسين العميدي، اجتمع بممثلي اندية دوري الدرجة الاولى بمقر الاتحاد في بغداد”.واوضح أن “الاجتماع حضره ممثلي ثلاثون نادياً من اغلب المحافظات العراقية، حيث ناقش الاتحاد مع ممثلي اندية دوري الدرجة الاولى الية الدوري”.واضاف “تم التباحث من خلال اقامة تجمعات في المناطق بنظام الذهاب والاياب حيث يستمر لمدة ما يقارب اربعة الى ستة اشهر كما سيكون مختلفاً عن النظام السابق من اجل اتاحة فرصه اكبر امام اللاعبين والاندية في المشاركة باكبر عدد من المباريات مما يسهم في تطوير مستوى اللاعبين وتطوير اللعبة”.وتابع أن “الاتحاد سمى غزوان عماد محسن المدير التنفيذي للاتحاد مسؤولاً عن دوري الدرجة الاولى، حيث سيتم عن قرعة الدوري في الايام القليلة القادمة”.



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