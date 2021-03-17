جودة الاحكام الخلط بين مفهوم الأغلبية المطلقة والأغلبية البسيطة في دستور 2005‏ ‏-الرأي الثاني-‏

2021/03/17 | 12:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتبس من كتاب ( جودة احكام المحكمة

الاتحادية العليا في العراق ) ‏للاستاذ

الدكتور عدنان عاجل عبيد/ استاذ القانون

الدستوري

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها

التفسيري ذي

العدد 23/اتحادية/ 2007 ف

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