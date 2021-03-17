نقابة الصحفيين تكلف الرئيس السابق لفرعها بكربلاء بمهام مستشار لفروع الفرات الاوسط

2021/03/17 | 12:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلفت نقابة الصحفيين العراقيين في

بغداد الزميل توفيق الحبالي رئيس فرع

النقابة السابق في كربلاء بمهام مستشار

النقابة لفروع الفرات الاوسط

وبحسب كتاب حصلت وكالة نون الخبرية على

نسخته اليوم فان الحبالي ال

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