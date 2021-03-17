2021/03/17 | 12:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تصدر قرارا بالسجن لمدير أحد المصارف) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تصدر قرارا بالسجن لمدير أحد المصارف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).