روسيا تنفي الاتهامات الأميركية بالتدخل في الانتخابات بتوجيهات من بوتين

2021/03/17 | 12:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت روسيا اليوم الأربعاء إنه لا يوجد أساس لاتهامات وردت في تقرير للمخابرات الأميركية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أصدر على الأرجح" توجيهات بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020 لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب.

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