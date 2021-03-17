في شهر المرأة .. شهر آذار أنحني تقديساً لأم أحمد جرار - شوقية عروق منصور

2021/03/17 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شوقية_عروق_منصور في شهر المرأة ..



شهر آذار أنحني تقديساً لأم أحمد جرار عندما يُقتل، يستشهد، يموت يمرض يختفي أحد الأبناء أول ما يخطر على بالي والدته ، أمه ، كيف سيكون ردة فعلها ، كيف ستستقبل الخبر القاسي ؟ وكيف ستجتاز قضبان الحزن التي طوقتها وتكسر حديد الوجع ؟ أضع أمومتها تحت المجهر وأفتش بالثقوب السوداء التي انبثقت من جوف القلب وأخذت تتناسخ في الروح وباقي أعضاء الجسم ، حتى تتحول مرايا الأمومة الى غموض ......





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