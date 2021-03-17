تعديل الدستور واصلاح القوانين العراقية - منذر الفضل

2021/03/17 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منذر_الفضل اولا- أهمية تعديل الدستور العراقي في شهر مارس من عام 2005 بدأت مرحلة إعداد كتابة الدستور العراقي بعد انتخاب لجنة من مختلف الاحزاب والشخصيات والكتل السياسية بلغ عددها 55 عضوا ومن ثم أشترك فيها فيما بعد 25 عضوا من العرب السنة ما بين عضو ومستشار من خارج الجمعية الوطنية العراقية لأنهم في الاصل كانوا من المقاطعين للعملية السياسية .وقد جرت نقاشات طويلة ومعقدة بين اعضاء اللجنة كانت تشوبها ا ......





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