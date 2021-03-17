مقتل سيدة السلام … والتطهُّر الأرسطي - فاطمة ناعوت

2021/03/17 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial"الرذيلةُ دائمًا امرأة!”.



سنواتٍ وعقودًا ظلَّ السلفيون يحقنون الأدمغةَ بأفكار مشوشّة ومنقوصة وعنصرية حول "مفهوم الرذيلة”.



حتى "الذَّكر" شريكُ المرأة في الإثم، لا يرِد عنه كلامٌ.



فهو مُبرَّأٌ سلفًا.



لن تجد في كلامهم ما يُخرجُ الرذيلةَ والفحشاءَ والآثامَ عن "جسد المرأة”.



فالقذارةُ ليست رذيلة، ولا سرقةُ التيار الكهربائي ولا الرشوة ولا إهمال العمل ولا الاختلاس والقسوة وال ......





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