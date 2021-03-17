2021/03/17 | 12:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الأربعاء، عن قرب وصول منخفضين جويين الى العراق.وقال عطية، في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، واطلع عليه “المركز الخبري الوطني”، إن “منخفضاً خماسينياً تحت المتابعة، سيتولد غرب افريقيا ويتقدم نحو مناطقنا تدريجياً ويصل منتصف الاسبوع”، موضحاً ان “المنخفض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق على موعد مع منخفضين جويين..



هذه التفاصيل المركز الخبري الوطني.

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