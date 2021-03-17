انخفاض جديد في معدلات التبادل التجاري مع ايران عبر منفذ مندلي

2021/03/17 | 12:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، عن انخفاض جديد في معدلات التبادل التجاري مع ايران في معبر مندلي الحدودي شرق المحافظة.وقال مدير ناحية مندلي وكالة(90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” منفذ مندلي الحدودي مع ايران شرق ديالى شهد في الساعات 72 الماضة انخفاض جديد في معدلات التبادل التجاري ووصل حجم الشاحنات المتدفقة من 50-60 شاحنة يوميا فيما كان العدد اكثر من 100 شاحنة قبل اسبوعين تقريبا”.واضاف الخزاعي،ان” اغلب المواد المتدفقة من ايران هي مواد انشائية من سيراميك وهي تجري وفق رزنامة الوزارات الحكومية من ناحية منع دخول اي مواد ممنوعة من الاستيراد خاصة المحاصيل الزراعية”.وأشار إلى أن “انخفاض التدفق وارتفاعه من الامور التي رصدت في الاشهر الاخيرة وهي تاتي لاسباب متعددة منها طبيعة الوضع الوبائي وكمية المواد المستوردة بالاضافة الى تاثير منافذ كردستان”.



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