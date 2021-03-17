موعد انطلاق مباريات كأس العراق

2021/03/17 | 12:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر انطلاق المرحلة الـ 16 من بطولة كأس العراق، الاسبوع المقبل، بمشاركة 3 فرق من اقليم كوردستان.

واوضح الدكتور احمد كوجر عضو الهيئة التطبيعية لـPUKmedia: ان مباريات كأس العراق المرحلة الـ 16، ستنطلق خلال الاسبوع المقبل، بعد انتهاء عطلة عيد نوروز، موضحا، ان لجنة المنافسات ستجمع اليوم لاعلان جميع مباريات البطولة.

واضاف: ان نادي الميناء سيستضيف نادي نوروز على ملعب جذع النخلة، كما يلعب اربيل مع الزوراء في اربيل ويواجه الصناعة زاخو بملعب الاخير.

PUKmedia خاص

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