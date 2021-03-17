تحذير خطير من وزارة الصحة

2021/03/17 | 12:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، من مخاطر ارتفاع نسبة حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقال وزير الصحة الدكتور سامان برزنجي خلال بيان: ان السلالة الجديدة لفايروس كورونا تنتشر بسرعة كبيرة وهناك ارتفاع في نسبة الاصابة خلال الايام الماضية ونتوقع زيادة اكبر في نسبة الاصابات خلال الايام المقبلة.

واوضح: ان نسبة انتقال فايروس كورونا المتحور من شخص الى آخر اسرع والمستشفيات تشهد ارتفاعا في نسبة دخول المصابين الى ردهات علاج المصابين بكورونا وهذا يدع على ان فايروس كورونا منتشر بشكل كبير داخل المجتمع.

واوضح: ندعو المواطنين الى اتباع التعليمات الصحية لحمايتهم وحماية عوائلهم وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن الاماكن المزدحمة، كما على المواطنين الاسراع في التوجه الى المستشفيات في حال ظهور اية اعراض عليهم.

PUKmedia ترجمة

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