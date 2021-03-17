ايقاف الايفادات يهدد مشاركة منتخب المصارعة ببطولة العالم

2021/03/17 | 13:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار باتت مشاركة المنتخب الوطني للمصارعة في المهمة الوطنية المرتقبة في البطولة الدولية التاهيلية التي ستقام في السابع من الشهر المقبل بكازاخستان وبطولة العالم التي ستحتضنها بلغاريا خلال شهر آيار المقبل، مهددة بالالغاء بسبب قرار ايقاف الايفادات لمنتسبي وزارة الداخلية .وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة شعلان عبد الكاظم في تصريح لوكالة الانباء العراقية(واع)، اليوم الاربعاء، إن" ان المنتخب الوطني امامه مهمة وطنية تتطلب الدعم لتحقيق افضل النتائج و رفع علم العراق في المحافل الخارجية"، مبينا ان" وزير الداخلية عثمان الغانمي اصدر قراراً بايقاف جميع الايفادات لمنتسبي الوزارة ، الامر الذي دفع اتحاد اللعبة الى رفع كتاب الى الوزارة يطالب فيه باستثناء لاعبي منتخب المصارعة كونهم من منتسي الشرطة ونادي الحدود ".وتابع عبد الكاظم انه " من المقرر اقامة معسكر خارجي للمنتخب في كازاخستان يستمر لمدة عشرة ايام قبل انطلاق البطولة ولم يبقى سوى عشرة ايام على موعد السفر ".وناشد رئيس اتحاد المصارعة شعلان عبد الكاظم، وزير الداخلية باستثناء لاعبي المنتخب وتسهيل هذه المهمة الوطنية .

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